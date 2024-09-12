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Названа причина увольнения главы МИД Украины

13:04 1166

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился должности министра иностранных дел Украины из-за того, что «раздражал» главу Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, утверждает европейское издание Politico. 

«Кулеба раздражал влиятельного главу Офиса Зеленского Ермака, который хочет иметь больше контроля над министерством», - сообщает издание со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что недавние перестановки в правительстве Украины «не представляют собой существенных изменений, а стали лишь перестановкой кресел, несмотря на то, что уже давно назрела потребность в новых лицах».

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