Названа причина увольнения главы МИД Украины

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился должности министра иностранных дел Украины из-за того, что «раздражал» главу Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, утверждает европейское издание Politico.

«Кулеба раздражал влиятельного главу Офиса Зеленского Ермака, который хочет иметь больше контроля над министерством», - сообщает издание со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что недавние перестановки в правительстве Украины «не представляют собой существенных изменений, а стали лишь перестановкой кресел, несмотря на то, что уже давно назрела потребность в новых лицах».