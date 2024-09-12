Сделка по F-35: в Эмиратах ждут победы Трампа

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены возобновить переговоры с США с целью заключения сделки на поставки истребителей F-35 в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах . Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о планах ОАЭ.

По их данным, «в случае избрания Трампа ОАЭ будут стремиться возобновить переговоры с новой администрацией для выполнения США первоначальных обязательств».

В конце 2020 года при президентстве Трампа Госдепартамент уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд. О сделке было объявлено после соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ при посредничестве США. Однако новая вашингтонская администрация во главе с Джо Байденом приостановила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы «провести оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов», которые были одобрены при Трампе.

Как отмечала Financial Times, власти США сомневаются в необходимости поставок ОАЭ F-35 в связи с опасениями, что секретные технологии могут быть переданы Китаю.