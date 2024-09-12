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Госагентство о фейковых учебных заведениях

Ульвия Худиева
13:16 899

Агентство по обеспечению качества в образовании при Министерстве науки и образования опубликовало заявление в связи с распространившимися в последнее время объявлениями о получении образования за рубежом.

В госструктуре сообщили haqqin.az, что в некоторых средствах массовой информации, а также в объявлениях отдельных компаний граждан Азербайджана приглашают поступать в различные зарубежные университеты по заочной и очной формам обучения в онлайн-формате, при этом обещая, что их дипломы будут признаны.

Агентство сообщает, что, согласно действующему в Азербайджане законодательству, для признания квалификации на уровнях среднего образования, бакалавриата и магистратуры заявитель должен:

- провести не менее половины учебного времени в стране обучения (для медицинских и прочих специальностей, связанных со здравоохранением, - весь срок).

- провести не менее двух третей учебного времени с использованием традиционных методов обучения.

«Мы призываем граждан, желающих получить высшее образование за границей, а также их родственников учитывать вышеуказанные требования», - подытоживает госструктура.

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