Сириец планировал устроить резню немецких военных
Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Баварии 27-летнего сирийца по подозрению в подготовке нападения на военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ), сообщила Генпрокуратура Мюнхена.
По данным следствия, мужчина намеревался с двумя мачете напасть в центре города Хоф на военнослужащих и «убить их как можно больше».
«Подозреваемый хотел совершить преступление, чтобы привлечь всеобщее внимание и вызвать чувство неуверенности у населения», - говорится в заявлении ведомства.
Сириец арестован и находится в СИЗО.