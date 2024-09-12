Сириец планировал устроить резню немецких военных

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Баварии 27-летнего сирийца по подозрению в подготовке нападения на военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ), сообщила Генпрокуратура Мюнхена.

По данным следствия, мужчина намеревался с двумя мачете напасть в центре города Хоф на военнослужащих и «убить их как можно больше».

«Подозреваемый хотел совершить преступление, чтобы привлечь всеобщее внимание и вызвать чувство неуверенности у населения», - говорится в заявлении ведомства.

Сириец арестован и находится в СИЗО.