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Проект AzerGold по поддержке развития картофелеводства

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13:30 282

Проект «Поддержка развития картофелеводства в Дашкесанском районе» успешно реализован при организации Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold и при поддержке Министерства сельского хозяйства.

11 сентября на Човдарском интегрированном региональном перерабатывающем участке (ЧИРПУ), расположенном в Дашкесанском районе, состоялась церемония награждения владельцев картофельных ферм, принявших участие в проекте.

В мероприятии приняли участие официальные представители AzerGold, Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики, Дашкесанской районной исполнительной власти, Научно-исследовательского института овощеводства (НИИО), а также специалисты и картофелеводы, задействованные в проекте.

На мероприятии было заявлено, что проект осуществлен ЗАО AzerGold с целью способствовать развитию картофелеводства, которое считается одним из традиционных сельскохозяйственных направлений в Дашкесане как вида предпринимательства, а также способствовать увеличению производства картофеля барабанным способом в рамках мероприятий по корпоративной социальной ответственности. Было отмечено, что в проекте задействованы 10 фермеров из сел Гушчу и Зяйлик, которые зарегистрированы в «Электронной агроинформационной системе» и имеют не менее 1 га пахотной земли.

В рамках проекта специалисты НИИО провели теоретическое и практическое обучение для фермеров, также был осуществлен посев семян сортов «Тельман» и «Амири 600», пригодных для местных климатических условий, на территории с площадью 10 га, обеспечен соответствующий агротехнический уход и получено около 100 тонн урожая. Сообщалось, что 85% собранного урожая в рамках проекта было передано фермерам. 15% продукции распределено среди малообеспеченных семей, проживающих в Дашкесанском районе.

Было отмечено, что развитие картофелеводства, которое рассматривается как одно из стратегических товарных направлений, постоянно в центре внимания государства на государственном уровне. Кроме того, реализация подобных стимулирующих проектов в благоприятных для этой отрасли регионах вносит дополнительный вклад в развитие картофелеводства.

В завершение мероприятия картофелеводы, успешно прошедшие обучение и практические занятия, были награждены сертификатами.

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