Зеленский обновил Совбез
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Это связано с недавними кадровыми перестановками в Кабмине и Офисе президента.
В состав СНБО вошли: министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.
Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-министров Дмитрия Кулебу и Александра Камышина.