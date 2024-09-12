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50 тысяч армян покинули Зангезур

Зеленский обновил Совбез

13:33 400

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО). Это связано с недавними кадровыми перестановками в Кабмине и Офисе президента.

В состав СНБО вошли: министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-министров Дмитрия Кулебу и Александра Камышина.

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