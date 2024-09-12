Американская помощь Украине под угрозой

США могут приостановить оказание помощи Украине на сумму около $5,8 млрд из-за разногласий в Конгрессе по новому проекту бюджета, сообщает Associated Press.

По его данным, администрация Байдена предупреждает, что задержка в предоставлении Киеву $5,8 млрд, ранее одобренных Конгрессом, может произойти уже в этом месяце, если республиканцы и демократы не достигнут соглашения по потолку государственного долга.

Агентство поясняет, что эти средства предназначены для продления программы передачи вооружений Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет Пентагону отправлять Украине вооружение и технику из запасов американской армии.

«В отсутствие соглашения мы ожидаем, что помощь Украине на сумму $5,8 млрд будет приостановлена, возобновление выплат произойдет с задержкой», - приводит агентство слова представителя администрации.