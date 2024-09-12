Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров

Иран расширил действия против критиков режима, в том числе и за рубежом, обратившись к преступным организациям, таким как «Ангелы ада» (англ. Hells Angels) — один из крупнейших в мире мотоклубов), чтобы избежать обнаружения зарубежными службами безопасности, следящими за иранскими разведчиками и шпионами. Один из таких случаев был связан с Пурией Зераати, иранским журналистом в изгнании, работающим на оппозиционный телеканал Iran International, вещающий в Лондоне, пишет The Washington Post. В марте 2023 года Зераати попал в засаду и получил ножевые ранения возле своего дома в Уимблдоне от нападавших, которые не были гражданами Ирана и не имели явных связей с иранскими разведывательными службами.

Британские следователи установили, что нападавшие были преступниками из Восточной Европы, нанятые Тегераном, что подчеркивает тот факт, что Иран начал передавать исполнение своих заговоров иностранцам, дабы избежать внимания Запада. «Мы имеем дело не с обычными подозреваемыми», — сказал Мэтт Джукс, глава контртеррористической полиции Великобритании. «У нас есть враждебный государственный субъект, который считает поле боя не имеющим границ, а людей в Лондоне - такими же законными целями, как если бы они находились в Иране». Нападение на Зераати, в котором он выжил, несмотря на полученные четыре ножевых ранения, стало предупреждением критикам иранского правительства о том, что его влияние глобально, а угрозы - смертоносны. Согласно статье, на протяжении многих лет Иран является одним из самых решительных сторонников «транснациональных репрессий» в мире - термин, используемый для описания действий правительств, которые применяют насилие, запугивание и слежку в отношении своих граждан за рубежом.

Однако теперь ставка Тегерана на банды, мафиозные организации и наркоторговцев знаменует собой изменение его тактики. Передавая на «аутсорсинг» покушения и похищения, исламская республика защищает себя от прямых обвинений и затрудняет для западных разведывательных служб задачу по выявлению связей. Использование преступных синдикатов позволило Ирану проводить операции с относительной легкостью. К примеру, нападавшие на Зераати прошли через охрану в аэропорту Хитроу, следили за ним в течение нескольких дней и покинули страну через несколько часов после атаки. В аутсорсинговую модель Тегерана вошли такие группы, как российская мафиозная сеть «Воры в законе» и «Ангелы ада», известные своей причастностью к наркоторговле и организованной преступности по всей Северной Америке и Европе. В некоторых случаях наемникам поручали совершать чудовищные акты насилия, как, например, провалившийся заговор в Мэриленде, когда члены «Ангелов ада» были наняты для убийства бывшего иранского военного, проживающего в Соединенных Штатах. В июле 2022 года вооруженный мужчина появился в бруклинском доме ирано-американской журналистки Масих Алинеджад. Нападавший был позже идентифицирован как гражданин Азербайджана Халид Мехдиев, представитель воровского движения (организованная преступная сеть на бывшем постсоветском пространстве и за его пределами).