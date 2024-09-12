Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Иран расширил действия против критиков режима, в том числе и за рубежом, обратившись к преступным организациям, таким как «Ангелы ада» (англ. Hells Angels) — один из крупнейших в мире мотоклубов), чтобы избежать обнаружения зарубежными службами безопасности, следящими за иранскими разведчиками и шпионами.
Один из таких случаев был связан с Пурией Зераати, иранским журналистом в изгнании, работающим на оппозиционный телеканал Iran International, вещающий в Лондоне, пишет The Washington Post. В марте 2023 года Зераати попал в засаду и получил ножевые ранения возле своего дома в Уимблдоне от нападавших, которые не были гражданами Ирана и не имели явных связей с иранскими разведывательными службами.
Британские следователи установили, что нападавшие были преступниками из Восточной Европы, нанятые Тегераном, что подчеркивает тот факт, что Иран начал передавать исполнение своих заговоров иностранцам, дабы избежать внимания Запада.
«Мы имеем дело не с обычными подозреваемыми», — сказал Мэтт Джукс, глава контртеррористической полиции Великобритании. «У нас есть враждебный государственный субъект, который считает поле боя не имеющим границ, а людей в Лондоне - такими же законными целями, как если бы они находились в Иране».
Нападение на Зераати, в котором он выжил, несмотря на полученные четыре ножевых ранения, стало предупреждением критикам иранского правительства о том, что его влияние глобально, а угрозы - смертоносны.
Согласно статье, на протяжении многих лет Иран является одним из самых решительных сторонников «транснациональных репрессий» в мире - термин, используемый для описания действий правительств, которые применяют насилие, запугивание и слежку в отношении своих граждан за рубежом.
Однако теперь ставка Тегерана на банды, мафиозные организации и наркоторговцев знаменует собой изменение его тактики. Передавая на «аутсорсинг» покушения и похищения, исламская республика защищает себя от прямых обвинений и затрудняет для западных разведывательных служб задачу по выявлению связей.
Использование преступных синдикатов позволило Ирану проводить операции с относительной легкостью. К примеру, нападавшие на Зераати прошли через охрану в аэропорту Хитроу, следили за ним в течение нескольких дней и покинули страну через несколько часов после атаки. В аутсорсинговую модель Тегерана вошли такие группы, как российская мафиозная сеть «Воры в законе» и «Ангелы ада», известные своей причастностью к наркоторговле и организованной преступности по всей Северной Америке и Европе.
В некоторых случаях наемникам поручали совершать чудовищные акты насилия, как, например, провалившийся заговор в Мэриленде, когда члены «Ангелов ада» были наняты для убийства бывшего иранского военного, проживающего в Соединенных Штатах.
В июле 2022 года вооруженный мужчина появился в бруклинском доме ирано-американской журналистки Масих Алинеджад. Нападавший был позже идентифицирован как гражданин Азербайджана Халид Мехдиев, представитель воровского движения (организованная преступная сеть на бывшем постсоветском пространстве и за его пределами).
Мехтиев был арестован после того, как его остановили за нарушение правил дорожного движения возле дома Алинежад. При обыске его автомобиля полиция обнаружила АК-47, 66 патронов и лыжную маску, согласно обвинительному заключению США.
В 2021 году американские власти раскрыли заговор с участием двух членов Hells Angels, нанятых для убийства иранского перебежчика и его жены в штате Мэриленд. Заказ поступил от иранского наркобарона Наджи Шарифи Зиндашти, который поручил ликвидировать цель «с особой жестокостью». Хотя покушение и провалилось после поимки убийц, этот случай подчеркивает, насколько далеко готов зайти Иран, чтобы заставить замолчать своих недоброжелателей, отмечает The Washington Post.
Зиндашти, одного из главных организаторов схемы убийства иранских диссидентов руками западных преступных группировок, пресса описывает как «наркоторговца типа Пабло Эскобара». Его операции охватывают несколько континентов, а криминальная империя тесно переплетена с Министерством разведки Ирана. Считается, что Зиндашти организовал множество преступлений от имени Тегерана, включая похищение и казнь в 2020 году Хабиба Чааба, ирано-шведского политического активиста.