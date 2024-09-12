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Кремль рассказал о разногласиях с Турцией

13:51 404

Вопрос статуса Крыма остается среди «разногласий» между Москвой и Анкарой, однако Россия делает все, чтобы «разъяснить турецким друзьям» верность своей позиции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Украине Крыма.

«Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями, - отметил представитель Кремля. - Не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения».

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Германия срывает крупные проекты Турции
Германия срывает крупные проекты Турции наша корреспонденция
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Эрдоган забирает и арабский мир
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