Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым

Как уже сообщалось, 13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании Gulfstream Aerospace Марка Бернса. Отметив, что последний раз посещал Азербайджан 20 лет назад, Марк Бернс сказал, что процессы развития, которые он увидел в Баку в ходе визита, произвели на него глубокое впечатление.

Он подчеркнул, что внимательно наблюдает за экономическим развитием Азербайджана. М.Бернс расценил количество самолетов Gulfstream, эксплуатируемых в Азербайджане, а также самолетов, которые он увидел в аэропорту по прибытии в Баку, как хороший пример экономического развития республики. Марк Бернс заявил, что руководимая им компания заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Азербайджаном. Коснувшись проведения Гран-при Азербайджана «Формула-1», гость сказал, что бакинский трек является одной из самых интересных трасс в мире.

В ходе беседы было подчеркнуто, что экономический потенциал и географическое положение Азербайджана играют важную роль в еще большем развитии гражданской авиации в стране в будущем. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.