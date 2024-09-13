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Директор Vista Equity Partners у Ильхама Алиева

фото; обновлено 16:00
16:00 1293

13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял основателя и генерального директора Vista Equity Partners, одной из самых влиятельных инвестиционных компаний, функционирующих в области управления альтернативными инвестициями в технологическом секторе, Роберта Смита.

Положительно оценив успешное сотрудничество Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с одним из ведущих финансовых институтов мира Vista Equity Partners, президент Ильхам Алиев отметил наличие хорошего потенциала для развития партнерства. Подчеркнув, что деятельность Государственного нефтяного фонда постоянно расширяется, президент Азербайджана сказал, что активы фонда увеличиваются даже в условиях нестабильности финансовых рынков.

Подчеркнув, что высоко оценивает инвестиционный потенциал Азербайджана, Роберт Смит отметил благоприятные возможности для расширения сотрудничества. Выразив удовлетворение многолетним и успешным сотрудничеством с ГНФАР, гость сказал, что это взаимодействие имеет большое значение для возглавляемой им компании, выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей.

Основанная в 2000 году в США компания Vista Equity Partners, центральный офис которой находится в городе Остин (штат Техас), также имеет офисы в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго и Гонконге (Китайская Народная Республика). Общая стоимость управляемых компанией частных акций и активов в частных кредитных фондах составляет 100 миллиардов долларов США. За свою 24-летнюю историю Vista Equity Partners реализовала более 585 инвестиционных проектов стоимостью 275 миллиардов долларов.

* * * 14:41

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял учредителя и исполнительного директора Vista Equity Partners Роберта Смита, сообщает официальный сайт главы государства.

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