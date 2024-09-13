Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина

Журналистка Ирада Зейналова, назначенная послом России в Республике Маврикий, назвала своей главной целью на новом посту «оправдать доверие» президента РФ Владимира Путина.

По ее словам, согласно ТАСС, африканское направление является одним из приоритетов российской внешней политики, и работа здесь сопряжена с большой ответственностью.

«Я ставлю перед собой цель оправдать доверие президента. Потому что сейчас наш вектор на Африку - это невероятно важное условие нашего развития и невероятно важное требование времени, когда мы должны связывать мир дружескими, экономическими, идеологическими связями», - сказала она.

Зейналова заявила, что «у Маврикия очень большой потенциал. Это государство дружественное нам с момента своего, грубо говоря, основания, с момента получения независимости. У Советского Союза были большие традиции дружбы и помощи Маврикию. В 2025 году исполнится 50 лет с того момента, как мы спасли эту страну по-настоящему после цунами. Советский Союз был единственным государством, которое пришло на помощь Маврикию».

«…Там есть что делать, и это чрезвычайно важно. Я надеюсь, что я оправдаю оказанное доверие президента», - сказала Зейналова.