Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина
Журналистка Ирада Зейналова, назначенная послом России в Республике Маврикий, назвала своей главной целью на новом посту «оправдать доверие» президента РФ Владимира Путина.
По ее словам, согласно ТАСС, африканское направление является одним из приоритетов российской внешней политики, и работа здесь сопряжена с большой ответственностью.
«Я ставлю перед собой цель оправдать доверие президента. Потому что сейчас наш вектор на Африку - это невероятно важное условие нашего развития и невероятно важное требование времени, когда мы должны связывать мир дружескими, экономическими, идеологическими связями», - сказала она.
Зейналова заявила, что «у Маврикия очень большой потенциал. Это государство дружественное нам с момента своего, грубо говоря, основания, с момента получения независимости. У Советского Союза были большие традиции дружбы и помощи Маврикию. В 2025 году исполнится 50 лет с того момента, как мы спасли эту страну по-настоящему после цунами. Советский Союз был единственным государством, которое пришло на помощь Маврикию».
«…Там есть что делать, и это чрезвычайно важно. Я надеюсь, что я оправдаю оказанное доверие президента», - сказала Зейналова.
* * * 17:17
Ирада Зейналова, которую президент России Владимир Путин назначил послом на Маврикий, завершит карьеру журналиста. Об этом она сообщила РИА Новости.
«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала Зейналова, добавив, что дальше постарается «делать все, чтобы каким-то образом новости их только радовали». Она допустила, что ей удастся «сделать многое именно на дипломатическом поприще».
Зейналова добавила, что «много сделала» для назначения на пост и «много работала», добавив, что у нее было желание заниматься дипломатической работой.
* * * 15:12
Журналистка Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», - предписывается указом.
Ирада Зейналова — российская журналистка и телеведущая. Художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации телекомпании НТВ.
Зейналова работала в программе «Вести» на телеканале РТР, на Первом канале. Она была корреспондентом в информационных программах «Новости», «Время» и «Другие новости». С 2016 года работает на НТВ, где стала ведущей воскресной информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».
В 2022 году журналистка рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России. Она выпустилась из академии в мае текущего года.