USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
50 тысяч армян покинули Зангезур
Новость дня
50 тысяч армян покинули Зангезур

Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина

обновлено 17:57
17:57 6512

Журналистка Ирада Зейналова, назначенная послом России в Республике Маврикий, назвала своей главной целью на новом посту «оправдать доверие» президента РФ Владимира Путина.

По ее словам, согласно ТАСС, африканское направление является одним из приоритетов российской внешней политики, и работа здесь сопряжена с большой ответственностью.

«Я ставлю перед собой цель оправдать доверие президента. Потому что сейчас наш вектор на Африку - это невероятно важное условие нашего развития и невероятно важное требование времени, когда мы должны связывать мир дружескими, экономическими, идеологическими связями», - сказала она.

Зейналова заявила, что «у Маврикия очень большой потенциал. Это государство дружественное нам с момента своего, грубо говоря, основания, с момента получения независимости. У Советского Союза были большие традиции дружбы и помощи Маврикию. В 2025 году исполнится 50 лет с того момента, как мы спасли эту страну по-настоящему после цунами. Советский Союз был единственным государством, которое пришло на помощь Маврикию».

«…Там есть что делать, и это чрезвычайно важно. Я надеюсь, что я оправдаю оказанное доверие президента», - сказала Зейналова.

* * * 17:17

Ирада Зейналова, которую президент России Владимир Путин назначил послом на Маврикий, завершит карьеру журналиста. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала Зейналова, добавив, что дальше постарается «делать все, чтобы каким-то образом новости их только радовали». Она допустила, что ей удастся «сделать многое именно на дипломатическом поприще».

Зейналова добавила, что «много сделала» для назначения на пост и «много работала», добавив, что у нее было желание заниматься дипломатической работой.

* * * 15:12

Журналистка Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», - предписывается указом.

Ирада Зейналова — российская журналистка и телеведущая. Художественный руководитель главной редакции информационно-развлекательных программ дирекции информации телекомпании НТВ.

Зейналова работала в программе «Вести» на телеканале РТР, на Первом канале. Она была корреспондентом в информационных программах «Новости», «Время» и «Другие новости». С 2016 года работает на НТВ, где стала ведущей воскресной информационно-аналитической программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».

В 2022 году журналистка рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России. Она выпустилась из академии в мае текущего года.

Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
17:43 902
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
17:37 1320
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина обновлено 17:57
17:57 6513
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство?
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство? наш спецреп
17:03 745
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик аналитические заметки
14:16 3241
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
16:35 10217
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 15:50
15:50 2537
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии видео, обновлено 18:06
18:06 6200
Что Трамп задумал для Украины
Что Трамп задумал для Украины
15:05 2046
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13:47 3240
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
13:59 2313

ЭТО ВАЖНО

Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
17:43 902
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
17:37 1320
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина обновлено 17:57
17:57 6513
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство?
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство? наш спецреп
17:03 745
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик аналитические заметки
14:16 3241
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
16:35 10217
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 15:50
15:50 2537
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии видео, обновлено 18:06
18:06 6200
Что Трамп задумал для Украины
Что Трамп задумал для Украины
15:05 2046
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13:47 3240
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
13:59 2313
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться