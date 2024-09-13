USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
50 тысяч армян покинули Зангезур
Новость дня
50 тысяч армян покинули Зангезур

Индийцев возвращают с украинского фронта

15:45 1323

45 граждан Индии, которых обманом заставили подписать контракт с Минобороны России и отправили на войну в Украине, уволены из российской армии и вывезены из зоны боевых действий. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление МИД Индии.

По информации ведомства, еще 50 граждан Индии продолжают находиться на фронте. МИД предпринимает усилия «по их спасению и освобождению».

В июле NDTV сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились об увольнении из российской армии граждан Индии, которых обманом отправили на войну в Украине. Собеседники телекомпании утверждали, что Москва согласилась не только уволить индийцев из армии, но и способствовать их возвращению на родину.

Правоохранительные органы Индии отчитывались, что арестовали четверых жителей страны, подозреваемых в причастности к сети по торговле людьми.

Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
17:43 905
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
17:37 1323
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина обновлено 17:57
17:57 6516
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство?
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство? наш спецреп
17:03 747
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик аналитические заметки
14:16 3242
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
16:35 10219
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 15:50
15:50 2537
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии видео, обновлено 18:06
18:06 6200
Что Трамп задумал для Украины
Что Трамп задумал для Украины
15:05 2049
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13:47 3240
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
13:59 2313

ЭТО ВАЖНО

Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
17:43 905
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
Зеленский: «Пока только Беларусь нам помогает»
17:37 1323
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина
Ирада Зейналова хочет «оправдать доверие» Путина обновлено 17:57
17:57 6516
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство?
В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство? наш спецреп
17:03 747
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик
Азербайджан между руинами и устойчивой стабильностью. Выбор был невелик аналитические заметки
14:16 3242
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
16:35 10219
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым
Глава Gulfstream Aerospace на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; обновлено 15:50
15:50 2537
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии
В Баку началась «Формула-1». Первые аварии видео, обновлено 18:06
18:06 6200
Что Трамп задумал для Украины
Что Трамп задумал для Украины
15:05 2049
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13:47 3240
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
Кремль не сомневается: ультиматум Путина «достиг адресатов»
13:59 2313
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться