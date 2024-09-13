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50 тысяч армян покинули Зангезур

Стенд Bakcell в центре внимания болельщиков «Формулы-1»

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15:51 733

Во время гонок «Формулы-1» Bakcell приглашает всех болельщиков посетить стенд компании, расположенный на территории Приморского бульвара, где представлены инновационные решения.

Здесь у гостей будет возможность протестировать сверхбыструю сеть Bakcell, познакомиться с технологией VR, узнать больше о продуктах и услугах компании, а также получить призы и подарки.

Кроме того, в рамках спонсорства «Формулы-1» компания Bakcell предоставляет каждому шанс выиграть iPhone 16. Для этого достаточно подписаться на официальные аккаунты компании в социальных сетях и выполнить указанные условия.

Компания Bakcell является первой и крупнейшей частной телекоммуникационной компанией Азербайджана. В настоящее время Bakcell предоставляет качественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Компания активно вносит свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инноваций и решений на основе искусственного интеллекта и является одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики Азербайджана.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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