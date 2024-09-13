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50 тысяч армян покинули Зангезур

Кремль о «неприкрытом давлении» США на Турцию

16:10 1166

США оказывают на Турцию «неприкрытое давление», однако Анкара действует исключительно в своих интересах, в том числе развивая отношения с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, США оказывают ничем не прикрытое давление на Турецкую Республику, не гнушаясь запугиваниями последствиями для экономики», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Анкара «продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество» с Москвой.

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