Кремль о «неприкрытом давлении» США на Турцию

США оказывают на Турцию «неприкрытое давление», однако Анкара действует исключительно в своих интересах, в том числе развивая отношения с Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, США оказывают ничем не прикрытое давление на Турецкую Республику, не гнушаясь запугиваниями последствиями для экономики», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Анкара «продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое и иное сотрудничество» с Москвой.