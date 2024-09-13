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Турция хочет американские двигатели

16:18 1355

Турция запросила у США разрешение на покупку самолетных двигателей компании GE Aerospace для производства собственных истребителей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, Анкара намерена закупить двигатели GE Aerospace F404 для реализации программы по производству учебных самолетов Hurjet. Кроме того, турецкое правительство заинтересовано в приобретении двигателей F110 для своих истребителей пятого поколения Kaan. Сумма контрактов на поставку, а также сроки исполнения не уточняются, пишет агентство.

Истребитель Kaan создается с декабря 2010 года в рамках программы «Национальный боевой самолет» (Milli Muharip Ucak, MMU). Hurjet, в свою очередь, создавался в течение семи лет как средство для подготовки летчиков истребителей пятого поколения, в апреле прошлого года совершил первый полет. Он может использоваться как в качестве учебно-тренировочного, так и легкого боевого самолета.

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