«Свободные потребители» бьют тревогу: в Баку массово завезли поддельные запчасти!

Союз свободных потребителей Азербайджана провел специальное расследование, по итогам которого пришел к выводу, что авторынок Азербайджана заполонен поддельными или не соответствующими стандартам запасными частями. Вот как haqqin.az прокомментировал создавшуюся ситуацию председатель Союза Эюб Гусейнов: «На протяжении многих лет к нам, в Союз свободных потребителей, поступают сообщения и жалобы о продаже на товарном рынке страны поддельных или не соответствующих необходимым стандартам автомобильных запчастей. Недавно в наш офис принесли образец такой «левой» запчасти.

Горе-предприниматели продают не только поддельные запчасти для автомобилей, но и другие виды подделок. При этом они открыто признают, что торгуют подделками, цена которых, естественно, ниже оригинала. В подавляющем большинстве случаев товары на рынке не имеют документов о происхождении, что является нарушением пункта 5 Постановления Кабинета Министров №94 от 3 апреля 2014 года «О продаже товаров». В настоящее время ССП проводит расследование по поддельным запчастям для автомобилей марки Hyundai. Специалисты южнокорейской компании уже выразили по этому поводу свою обеспокоенность. 23 августа 2023 года они провели тренинги для государственных органов, ответственных за контроль, чтобы выявить подделки и ограничить их продажу на товарном рынке. Тем не менее ситуация не улучшилась, и поддельные автомобильные запчасти продолжают поступать на рынок. Выходит, что эти факты либо не расследуются, либо замалчиваются. Откровенно говоря, поражает, что компания ООО Avto Azərbaycan, являющаяся в течение многих лет эксклюзивным дистрибьютором запчастей для автомобилей Hyundai, не предпринимает никаких действий по устранению хаоса на рынке и демонстративно занимает наблюдательную позицию, что в свою очередь вызывает дополнительные вопросы. Исследования показывают, что корейская компания MOBIS, поставляющая компании Avto Azərbaycan запчасти для автомобилей Hyundai, официально зарегистрировала в Азербайджане свой товарный знак еще в 2018 году. Но в таком случае как объяснить импорт поддельных автомобильных запчастей при наличии официальной регистрации товарного знака? Почему бездействуют наши таможенные органы, и для чего существует Агентство по охране интеллектуальной собственности, если оно не работает в связке с другими госструктурами?

Исследование ССП выявило поддельные варианты запчастей для автомобилей Hyundai по двадцати двум (!!) позициям: 1. Тормозные колодки 2. Топливные фильтры 3. Масляные фильтры 4. Воздушные фильтры 5. Ремни двигателя 6. Гидравлические распределители 7. Ремни рулевого управления 8. Масляные поддоны 9. Масляные насосы 10. Сальники 11. Поршни 12. Валы 13. Валопроводы 14. Наборы для ремонта двигателя 15. Подушки двигателя 16. Муфты 17. Свечи зажигания 18. Тормозные диски 19. Амортизаторы 20. Шатуны 21. Накладки поршней 22. Комплекты цепей и т.д. Каждая из указанных поддельных запчастей представляет опасность для жизни и может привести потребителей к убыткам и полному выходу автомобиля из строя. Например, поддельный масляный фильтр легче оригинального, а клапан внутри него длиннее, чем необходимо, что вызывает некорректные данные на панели предупреждений автомобиля и может привести к серьезной поломке двигателя. Кроме того, поддельный фильтр содержит недостаточное количество очищающих слоев, что снижает его эффективность при фильтрации загрязнений. Или поддельный термостат. Он не обеспечивает необходимую работу в нужном температурном режиме, что приводит к неправильной передаче данных на панель автомобиля. Поддельные свечи зажигания нарушают режим горения, что также может привести к поломке двигателя, а поддельные тормозные колодки и диски несут в себе аналогичные риски, создавая для водителей потенциальную опасность.

Такие поддельные запчасти, приобретенные в магазине Korea avtomobil hissələri (ранее — Fаvоrit), что на проспекте Бабека (контактные номера: 077-5022233, 050-4003450, 050-4003460), как масляные фильтры за 7 манатов и термостаты за 20 манатов, сопровождаются поддельными финансовыми документами, не являющимися официальными кассовыми чеками. Аналогичная ситуация наблюдается в магазине № 26 (контактный номер 077- 3150901), расположенном в торговом центре Maşın bazarı Avto Mall1 на проспекте Бабека, где фильтры продают за 6 манатов и также выдают поддельный финансовый документ. Во многих местах продажи поддельных запчастей покупателям, чтобы «не оставлять следов», не выдают зачастую даже фальшивые счет-фактуры. Чтобы ввести потребителей в заблуждение, поддельные запчасти часто маркируются голограммами MOBİS, а фильтры дополнительно упаковываются в дизайнерские обертки. Поддельные фильтры продаются в более крупных и темных, чем оригиналы, картонных коробках. Подобные отличия можно заметить и у термостатов. Исследования ССП показывают, что многочисленные физические и юридические лица, злоупотребляющие коммерческими условиями и особенностями рыночной экономики, импортируют поддельные автозапчасти для автомобилей Hyundai из таких стран, как Китай, ОАЭ, Турция, Южная Корея и Россия. В целом, поддельные автозапчасти распространяются по всей стране через широкую торговую сеть. Сложившаяся ситуация на рынке приводит к недобросовестной конкуренции, нарушению прав потребителей и продаже им некачественных товаров. Согласно наблюдениям, страховые компании также используют этот «шанс»: устанавливая поддельные автомобильные запчасти под видом оригинальных, они увеличивают суммы страховых выплат.