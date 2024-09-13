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Шольцу ищут замену

16:42 784

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая канцлером ФРГ Олафом Шольцем, рассматривает возможность исключения его из списка кандидатов на парламентские выборы в 2025 году, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Такое обсуждение, по данным FT, связано с утратой доверия избирателей к Шольцу, его низкими рейтингами, а также разочарованием в действиях канцлера со стороны Евросоюза.

«В парламентской партии много представителей, помнящих о том, как президент США Джо Байден уступил место вице-президенту Камале Харрис. Они стали задаваться вопросом, может ли это стать прецедентом для Германии. Глядя на результаты Шольца в общественных опросах, можно понять, почему такие вопросы появляются», — сообщил газете один из представителей партии на условиях анонимности.

Издание приводит результаты недавнего опроса, согласно которым сейчас у Олафа Шольца самый низкий рейтинг из всех канцлеров со времен объединения Германии в 1990 году. По информации исследования, 77% респондентов считают, что действующий канцлер не имеет качеств сильного лидера. Кроме того, рассказал европейский дипломат FT, в Евросоюзе недовольны отсутствием важных решений канцлера в сфере экономики и обороны, которые давали бы Германии политическое преимущество в ЕС.

По сведениям FT, пока что обсуждение такого вопроса ведется в частном порядке. В качестве кандидатов на замену Олафу Шольцу члены партии предлагают министра обороны Германии Бориса Писториуса, а также главу федеральной земли Саар Анке Релингер, отмечает газета.

В конце июля Олаф Шольц заявил о намерении баллотироваться на пост канцлера на выборах 2025 года. Свой пост он занимает с декабря 2021 года. В нынешнем году по итогам выборов в Европарламент в Германии СДПГ показала свой худший результат, заняв третье место.

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