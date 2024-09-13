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#CodeForFuture стал передовым проектом в сфере ИТ в Азербайджане!

16:54 330

Проект #CodeForFuture, осуществляемый при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана с 2021 года, организует различные мероприятия для повышения знаний и навыков студентов университетов, обучающихся в области ИТ. Основная цель этого инновационного проекта — поддержка развития студентов путем предоставления необходимого оборудования и материалов, а также обеспечение высококвалифицированной рабочей силы для быстро развивающейся технологической экосистемы Азербайджана.

В рамках проекта #CodeForFuture поддержка была оказана 4 800 студентам из ведущих высших учебных заведений страны, таких как Бакинский государственный университет, Азербайджанский технический университет, Азербайджанский государственный нефтяной и промышленный университет, Азербайджанский государственный педагогический университет и Азербайджанский университет архитектуры и строительства. Помимо Баку, проект успешно продолжается и в регионах при поддержке Агентства по инновациям и цифровому развитию, включая Ленкоранский государственный университет, Сумгаитский государственный университет и Гянджинский государственный университет.

Одним из основных факторов успеха инициативы #CodeForFuture является сотрудничество с учебными центрами, такими как Code Academy и Algoritmika. Эти центры предлагают студентам качественные занятия по full-stack программированию, инженерии обеспечения качества, системному администрированию, ИТ-поддержке (Helpdesk), основам кибербезопасности и программам CAD, таким как AutoCAD и Solidworks. Предлагаемые программы интегрируют передовые ИТ-знания и навыки в академическую программу. В дополнение к этому в рамках проекта проводятся тренинги для преподавателей с целью повышения цифровой грамотности в стране.

В настоящее время проект #CodeForFuture продолжает расти, привлекая студентов, желающих изучать современные ИТ-навыки, и готовит новое поколение профессионалов, способствующих развитию экономики Азербайджана и максимально использующих свой потенциал.

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