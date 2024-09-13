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Кобахидзе рассказал, кто вмешается в грузинские выборы

17:00 585

В парламентские выборы Грузии, которые пройдут осенью, «могут вмешаться другие страны, но не Россия», заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. 

«У России нет ресурсов, чтобы существенно повлиять на избирательные процессы в Грузии, но они есть у других сил», — сказал Кобахидзе. По его словам, «очень печально, что выборы в 2024 году проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне, что является грубым нарушением избирательных принципов».

Кобахидзе отметил, что «всему этому есть одна причина — Грузия не открыла второй фронт, что огорчает некоторых конкретных людей». По мнению премьера, «эти люди надеются, что после выборов им все же удастся вернуть к власти свою агентуру, чтобы открыть второй фронт».

О том, что Грузия станет вторым фронтом для России, если на парламентских выборах в октябре в стране победит оппозиция, Кобахидзе уже говорил в июле. По его словам, за отказ от этих действий правящую партию «Грузинская мечта» называли пророссийской. Отправка военных в Украину означала бы полноценное включение Грузии в противостояние с Россией, добавил глава правительства.

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