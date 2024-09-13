В Азербайджане «омолодились» почечные заболевания. Что предпринимает правительство?

Неправильное питание, малоподвижный образ жизни, а также последствия пандемии коронавируса стали во всем мире причиной стремительного распространения и «омоложения» почечных заболеваний. В этой связи остается лишь добавить, что Азербайджан и ранее считался эндемической зоной по заболеваниям почек. Чтобы повысить доступность, качество и охват услуг для людей, страдающих этой болезнью, в Азербайджане был значительно расширен пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС), в который были включены диагностика, лечение и операции при заболеваниях почек, в том числе почечнокаменной болезни. Сегодня пациентам с почечными заболеваниями без какой-либо оплаты доступны обследование, лечение и операции у доверенных врачей.

Как рассказала пациентка Арзу Бабаева, у которой в Центральной больнице нефтяников хирургическим путем были удалены камни из почек, какое-то время она пыталась лечиться народными средствами. Однако боли были настолько сильными, что в какой-то момент перестали помогать даже анальгетики. В результате женщине порекомендовали операцию, и сегодня она жалеет только о том, что не обратилась в больницу сразу. По словам Бабаевой, вместе с направлением на операцию ей объяснили, что она может сама выбрать для себя и врача, и больницу. Один из пациентов, также перенесших впоследствии операцию, рассказал, что больше полугода испытывал резкие боли в почках и, чтобы избавиться от них, пил по совету родственников различные травы. Которые, как и следовало ожидать, лишь усилили его страдания. «Боль от камней в почках не похожа на другие, - поделился этот пациент. - Она настолько сильна, что у человека наступает шок. Однако процедура обследования и сама операция меня приятно порадовали. Долго ждать не пришлось, к тому же все это, включая наблюдение врача в послеоперационный период, было бесплатным, поскольку входило в рамки обязательного медстрахования».

Состояние 23-летней Гюльнар Мамедовой, прооперированной в Центральной больнице нефтяников по ОМС, также было довольно тяжелым, поскольку ей диагностировали довольно редкое заболевание – врожденное удвоение левой почки и мочеточника. По мере развития аномалии мочеточник, несмотря на терапевтическое лечение, расширился настолько, что почка вообще перестала функционировать. Однако в ходе операции врачи сумели полностью устранить проблему, сохранив и почку, и мочеточник. Миргабиль Джавадов, заведующий урологическим отделением Центральной больницы нефтяников, рассказал, что каждый шестой-седьмой пациент, обратившийся в больницу, страдает почечными заболеваниями. По его словам, сегодня в больнице стационарное лечение в рамках обязательного медицинского страхования проходят более 90 процентов пациентов с заболеваниями почек. «Для проведения операций на почках требуется определенное оборудование, которым раньше располагали только частные клиники, - рассказал врач. – Разумеется, далеко не всем такое лечение было по карману. Теперь же обследования и операции полностью покрываются страховкой. Ну а статистика обращений для обследования и операции подтверждает доступность медицинских услуг для граждан, что является важным условием для ранней диагностики.