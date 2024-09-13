Азербайджанцы все реже создают семьи

За январь-июль текущего года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции зарегистрировано 26837 браков и 12370 разводов.

Как сообщили в Госкомстате, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на 1000 населения сократилось с 4,9 до 4,5, а количество разводов осталось неизменным и на том же уровне (2,1).

Население Азербайджана с начала года увеличилось на 23 477 человек, или на 0,2 процента и по состоянию на 1 августа 2024 года достигло 10 204 247 человек, приводит цифры Госкомстат.

54,5 процента от общей численности населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

С января по июль 2024 года в стране было зарегистрировано 35 289 смертельных случаев.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2023 года этот показатель снизился с 6 до 5,9 на 1000 человек населения.