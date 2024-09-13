Россия «арестовала» украинского генерала

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира украинского военного формирования «Северск» генерал-майора Дмитрия Красильникова.

Следственный комитет России (СКР) обвиняет украинского генерала по девяти статьям УК РФ, в том числе по статьям об убийстве и теракте. По версии следствия, под руководством Дмитрия Красильникова несколько военных подразделений пересекли границу Курской области и произвели ракетные удары.

Согласно сообщению СКР, Дмитрий Красильников обвиняется по девяти статьям УК РФ.

Бои в приграничных районах Курской области начались утром 6 августа. В сообщении СКР говорится, что в этот день Дмитрий Красильников командовал украинскими военными 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады. В результате действий военных указанных бригад, как заявляет СКР, погибло и было ранено «значительное количество гражданских лиц», пострадали жилые дома и гражданские объекты.