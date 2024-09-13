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Польша предупреждает Украину о «более жестких мерах»

17:40 651

Украина должна найти решение относительно памяти о Волынской резне, прежде чем Польша предпримет «более жесткие меры». Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в интервью Le Monde.

Сикорский 12 сентября посетил Украину. В интервью Le Monde, записанном до этого визита, он рассказал, что собирался поднять на переговорах вопрос памяти жертв Волынской резни. Он пояснил, что хочет донести до общественности два тезиса: во-первых, объяснить полякам, что невозможно вернуть к жизни жертв Волынской трагедии, но можно построить лучшее будущее с соседями; во-вторых, донести до украинцев, что нужно «найти решение, прежде чем Польша будет принимать «более жесткие меры».

«Наша общественность очень взволнованна по этому поводу. Тогда уцелевших поляков депортировали в Польшу, а их потомки теперь представляют миллионы людей, для которых этот вопрос важен, и голосуют», — пояснил глава польского МИД.

По словам Сикорского, в течение нескольких месяцев было убито от 80 тыс. до 120 тыс. человек. Однако «были и акты мести со стороны польского движения сопротивления», признал он. Польша просит украинскую сторону провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю, сказал министр.

Польша не поддержит присоединение Украины к ЕС без эксгумации жертв этих событий, говорил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Киев со своей стороны требует от Варшавы также почтить память погибших украинцев. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в частности, упоминал насильственное переселение украинцев в польский город Ольштын в 1947 году, подчеркивая, что и поляки, и украинцы делали друг другу в прошлом «плохие вещи».

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