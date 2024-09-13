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Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»

Отдел спорта
17:43 942

Министерство молодежи и спорта высказало свою позицию по поводу слов адвоката Акрама Гасанова, защищающего интересы бывшего директора Азербайджанского национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли.

В Минспорта считают, что ряд упомянутых юристом фактов искажен и не является действительностью. 

«Директор AMADA Шафаг Гусейнли была освобождена от должности за серьезный ущерб, который она своими действиями в ходе трудовой деятельности нанесла репутации и законным интересам Министерства молодежи и спорта, - говорится в заявлении. - И хотя в приказе указано, что она в это время была в командировке, в дальнейшем выяснилось, что на самом деле Ш.Гусейнли находилась в Баку и проводила встречи в офисе AMADA. После этого соответствующим приказом Министерства ее командировка была аннулирована.

В ходе проверки деятельности агентства также возникли серьезные подозрения в нарушениях закона, фактах хищения средств государственного бюджета и других недочетах. Выяснилось, что помимо превышения своих должностных полномочий, Ш.Гусейнли оплачивала часть личных расходов за счет средств госбюджета. По результатам проверки собранные материалы были направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана».

Напомним, Гусейнли была освобождена от должности в октябре 2023 года. Она подала иск против Министерства молодежи и спорта с требованием восстановить ее в прежней должности с выплатой компенсации за причиненный ущерб. Ее адвокат Акрам Гасанов утверждает, что ее подзащитную уволили, когда она находилась в командировке, что является нарушением Трудового кодекса.

Минспорта: «Шафаг Гусейнли оплачивала личные расходы из госбюджета, нанесла ущерб Министерству…»
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