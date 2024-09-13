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Зеленский анонсировал свою встречу с Байденом

18:08 82

В этом месяце состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Они обсудят мирный план Украины. Об этом заявил украинский президент во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

«В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы – систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру», - рассказал Зеленский.

Он также отметил, что война России против Украины может закончиться справедливо несколькими путями: или армию РФ вытесняют силой, или дипломатией, гарантирующей сохранение реальной независимости Украины: «И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. И с этим могут помочь США. Если мы все равно с нашим ключевым партнером хотим победы, то пакет победы, который я представлю президенту США, может проложить путь к надежному миру, в полную реализации формулы мира».

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