В России рапортуют о безуспешной борьбе с YouTube… Но стараются

«Просмотры на американском видеохостинге YouTube упали лишь на 10-15% в России, это связано с тем, что пользователи продолжают смотреть видеоролики, в том числе с помощью VPN», - рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"Падение в среднем лишь 10-15% по просмотрам. Многие россияне поняли, что с мобильных устройств YouTube работает нормально и продолжают смотреть так. Кто-то пользуется VPN для просмотра видео", - рассказал Зыков.

По его словам, россияне массово ищут технические средства для просмотра видео на американском сервисе. Так, помимо VPN, появились сайты, позволяющие смотреть контент в хорошем качестве в реальном времени. Для использования нужно вставить ссылку на видеоролик, а сервис сам его найдет и включит.