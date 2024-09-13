Азербайджанский депутат о борьбе с кириллицей в тюркском мире

После перехода на общий алфавит страны не столкнутся с серьезными изменениями, поскольку он совпадает с формой письменности, принятой в большинстве тюркских государств, заверил Джафаров. «Больших проблем здесь нет. Самая большая проблема в том, когда казахи и кыргызы перейдут на латиницу», — отметил он.

По его словам, проект общего алфавита из 34 букв был согласован на заседании комиссии, созданной Организацией тюркских государств (ОТГ). В эту организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, а в качестве наблюдателей в ее работе участвуют Туркмения и Венгрия.

«Страны бывшего СССР в Центральной Азии договорились перейти на единый алфавит на основе латиницы» , - заявил депутат парламента Азербайджана, член комиссии по общему алфавиту тюркского мира, заведующий кафедрой общего языкознания Бакинского госуниверситета Низами Джафаров.

В то же время Джафаров подчеркнул, что речи о создании общего тюркского языка не идет — единый алфавит нужен, «чтобы каждый тюркоязычный народ мог писать на нем и этими знаками». Однако он отметил, что страны сами будут утверждать варианты национальных алфавитов на основе общего.

Проект общетюркского алфавита на латинской основе был впервые предложен в 1991 году. В последние два года над ним работала комиссия. Ее представители заявляли, что единая форма письменности будет «способствовать взаимопониманию и сотрудничеству между тюркскими народами».

Процесс перехода с кириллицы на латиницу произошел практически во всех бывших тюркоязычных республиках Советского Союза, получивших независимость в результате распада СССР. В Азербайджане и Туркменистане от кириллицы отказались еще в первой половине 1990-х. В Узбекистане долгие годы существовало два алфавита, но к 2023 году официальные лица полностью перешли на латинский вариант. Казахстан и Кыргызстан — последние две страны тюркоязычного мира, которые до сих пор используют кириллицу.

В Казахстане президентский указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу появился в 2017 году. Вариант латинизированного алфавита был представлен в 2021-м, но весной 2023-го действующий президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти допустили много грубых ошибок, стремясь как можно скорее завершить переход. Он призвал ученых «изучить передовой мировой опыт и на его основе принять продуманное решение».

В Кыргызстане о необходимости перейти на латиницу весной 2023 года заявили депутаты парламента. Законодатели отметили, что «исконно кыргызские слова на кириллице пишутся неправильно». Инициативу поддержал председатель Национальной комиссии по государственному языку при президенте Каныбек Осмоналиев.

Однако президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что говорить о переводе кыргызского языка на латиницу преждевременно. «Не обеспечив должным, грамотным уровнем владения государственного языка на кириллице, не может идти и речь о переходе на латиницу. Сейчас этот вопрос не стоит, развитие государственного языка должно продолжиться на кириллице», — подчеркнул Жапаров.