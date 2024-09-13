США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания 10 сентября ввели санкции против компаний, занимающихся грузоперевозками между Россией и Ираном через Каспийское море. Эти компании в том числе занимаются перевозкой оружия и дронов-камикадзе из Ирана.
После того как Иран передал России сотни тактических баллистических ракет, под санкции попали судоходные компании Vafa Wholesale Ltd и Sea River Service Limited Liability Company, головные офисы которых расположены в России.
Как указывается в пресс-релизе Госдепа США, эти компании «действовали или действуют в морской отрасли экономики Российской Федерации». По данным американских властей, компания Vafa Wholesale Ltd владеет судами, которые перевозили иранское оборудование, связанное с БПЛА, из Ирана в Россию через Каспийское море. Конкретно речь идет о судах Vafa и Vafa-1, также попавших под санкции США.
Среди судов в собственности фирмы Sea River Service Limited Liability Company ограничения были наложены на «Омский-103», «Омский-119» и «Закамск». По информации властей США, судно «Омский-103», кроме прочего, перевозило боеприпасы из Ирана в Россию по Каспийскому морю в феврале 2024 года.
В связи с наложенными санкциями вся собственность вышеназванных компаний в США или во владении граждан США была заморожена. О ней следует сообщить в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), указывает Госдеп.
Между тем, согласно информации, обнародованной OFAC 10 сентября, в санкционный список были добавлены следующие российские суда: «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля – 3», «Порт Оля – 4», Vafa, Vafa-1, «Закамск». Кроме того, под санкции попали российская судоходная компания «Трансморфлот» и генеральный директор компании «Морской торговый порт Оля» Джамалдин Пашаев.
В тот же день, 10 сентября, Великобритания объявила о санкциях в отношении российских судов «Скиф-V», «Омский-103», «Муса Джалиль», «Балтийский» и «Бегей». Как приводится на сайте правительства Соединенного Королевства, эти суда причастны к перевозкам военных товаров из Ирана в Россию.
Теперь этим судам будет запрещено заходить в британские порты.
«Иран является одним из ключевых военных сторонников России и с августа 2022 года передал России сотни беспилотников для использования в агрессивной войне в Украине», - указано в пресс-релизе правительства Великобритании.
Как сообщает haqqin.az, Джамалдин Пашаев, попавший под санкции США, является крупным бизнесменом дагестанского происхождения. Его компания «Морской торговый порт Оля» управляет Ольским морским торговым портом в Астраханской области России.
Морской порт Оля находится в 100 км южнее г. Астрахани в дельте реки Волга на 67-м км Волго-Каспийского канала и является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе.
Порт расположен на участке международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящем через Каспийское море. В последние два года объем грузоперевозок между Россией и Ираном по этому маршруту многократно возрос. Западные СМИ пишут, что суда, перевозящие грузы между Ираном и Россией по Каспийскому морю, выключают устройства, которые позволяют отслеживать их координаты, или передают неверные координаты.
АО «Морской торговый порт Оля» занимается в том числе грузоперевозками. В распоряжении компании находится 40 судов, из которых 13 - сухогрузы, а 27 - технические суда. По данным российской прессы, на имя Джамалдина Пашаева зарегистрировано более 20 компаний, и его бизнес также включает перевозки нефти. В 2022 году Министерство юстиции США конфисковало российский танкер с иранской нефтью в греческих водах. Оказалось, что танкер был зарегистрирован на одну из компаний Джамалдина Пашаева — «Трансморфлот».
Следует отметить, что вслед за США и Великобританией ЕС также готовится к введению новых санкций против «теневых» нефтяных флотилий России.
Как сообщила в четверг, 12 сентября, пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, сейчас в ЕС разрабатываются инструменты для предотвращения обхода санкций со стороны России.
На вопрос журналиста о том, планируются ли санкции против конкретных компаний и судов, ведь Россия зарабатывает 18-19 млрд евро в месяц на незаконной торговле нефтью, игнорируя «ценовой потолок» в 60 долларов и привлекла к этому процессу около 600 танкеров «теневого флота», она отметила, что сейчас в ЕС прорабатывают новые санкционные инструменты.
«Санкции являются постоянным процессом, ведь Россия постоянно пыталась обойти санкции, и именно поэтому наши пакеты санкций менялись со временем, чтобы исключить подобные обходные маневры. Я знаю, что этот процесс продолжается на разных этапах», - отметила она.