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США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
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США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

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Отдел информации
19:05 4075

США и Великобритания 10 сентября ввели санкции против компаний, занимающихся грузоперевозками между Россией и Ираном через Каспийское море. Эти компании в том числе занимаются перевозкой оружия и дронов-камикадзе из Ирана.

После того как Иран передал России сотни тактических баллистических ракет, под санкции попали судоходные компании Vafa Wholesale Ltd и Sea River Service Limited Liability Company, головные офисы которых расположены в России.

Как указывается в пресс-релизе Госдепа США, эти компании «действовали или действуют в морской отрасли экономики Российской Федерации». По данным американских властей, компания Vafa Wholesale Ltd владеет судами, которые перевозили иранское оборудование, связанное с БПЛА, из Ирана в Россию через Каспийское море. Конкретно речь идет о судах Vafa и Vafa-1, также попавших под санкции США.

Судно Vafa

Среди судов в собственности фирмы Sea River Service Limited Liability Company ограничения были наложены на «Омский-103», «Омский-119» и «Закамск». По информации властей США, судно «Омский-103», кроме прочего, перевозило боеприпасы из Ирана в Россию по Каспийскому морю в феврале 2024 года.

В связи с наложенными санкциями вся собственность вышеназванных компаний в США или во владении граждан США была заморожена. О ней следует сообщить в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), указывает Госдеп.

Между тем, согласно информации, обнародованной OFAC 10 сентября, в санкционный список были добавлены следующие российские суда: «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля – 3», «Порт Оля – 4», Vafa, Vafa-1, «Закамск». Кроме того, под санкции попали российская судоходная компания «Трансморфлот» и генеральный директор компании «Морской торговый порт Оля» Джамалдин Пашаев.

В тот же день, 10 сентября, Великобритания объявила о санкциях в отношении российских судов «Скиф-V», «Омский-103», «Муса Джалиль», «Балтийский» и «Бегей». Как приводится на сайте правительства Соединенного Королевства, эти суда причастны к перевозкам военных товаров из Ирана в Россию.

Теперь этим судам будет запрещено заходить в британские порты.

«Иран является одним из ключевых военных сторонников России и с августа 2022 года передал России сотни беспилотников для использования в агрессивной войне в Украине», - указано в пресс-релизе правительства Великобритании.

Под прицелом американцев Джамалдин Пашаев

Как сообщает haqqin.az, Джамалдин Пашаев, попавший под санкции США, является крупным бизнесменом дагестанского происхождения. Его компания «Морской торговый порт Оля» управляет Ольским морским торговым портом в Астраханской области России.

Морской порт Оля находится в 100 км южнее г. Астрахани в дельте реки Волга на 67-м км Волго-Каспийского канала и является самым крупным российским торговым портом в Каспийском регионе.

Порт расположен на участке международного транспортного коридора «Север-Юг», проходящем через Каспийское море. В последние два года объем грузоперевозок между Россией и Ираном по этому маршруту многократно возрос. Западные СМИ пишут, что суда, перевозящие грузы между Ираном и Россией по Каспийскому морю, выключают устройства, которые позволяют отслеживать их координаты, или передают неверные координаты.

АО «Морской торговый порт Оля» занимается в том числе грузоперевозками. В распоряжении компании находится 40 судов, из которых 13 - сухогрузы, а 27 - технические суда. По данным российской прессы, на имя Джамалдина Пашаева зарегистрировано более 20 компаний, и его бизнес также включает перевозки нефти. В 2022 году Министерство юстиции США конфисковало российский танкер с иранской нефтью в греческих водах. Оказалось, что танкер был зарегистрирован на одну из компаний Джамалдина Пашаева — «Трансморфлот».

Следует отметить, что вслед за США и Великобританией ЕС также готовится к введению новых санкций против «теневых» нефтяных флотилий России.

Как сообщила в четверг, 12 сентября, пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, сейчас в ЕС разрабатываются инструменты для предотвращения обхода санкций со стороны России.

На вопрос журналиста о том, планируются ли санкции против конкретных компаний и судов, ведь Россия зарабатывает 18-19 млрд евро в месяц на незаконной торговле нефтью, игнорируя «ценовой потолок» в 60 долларов и привлекла к этому процессу около 600 танкеров «теневого флота», она отметила, что сейчас в ЕС прорабатывают новые санкционные инструменты.

«Санкции являются постоянным процессом, ведь Россия постоянно пыталась обойти санкции, и именно поэтому наши пакеты санкций менялись со временем, чтобы исключить подобные обходные маневры. Я знаю, что этот процесс продолжается на разных этапах», - отметила она.

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