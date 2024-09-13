США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

США и Великобритания 10 сентября ввели санкции против компаний, занимающихся грузоперевозками между Россией и Ираном через Каспийское море. Эти компании в том числе занимаются перевозкой оружия и дронов-камикадзе из Ирана. После того как Иран передал России сотни тактических баллистических ракет, под санкции попали судоходные компании Vafa Wholesale Ltd и Sea River Service Limited Liability Company, головные офисы которых расположены в России. Как указывается в пресс-релизе Госдепа США, эти компании «действовали или действуют в морской отрасли экономики Российской Федерации». По данным американских властей, компания Vafa Wholesale Ltd владеет судами, которые перевозили иранское оборудование, связанное с БПЛА, из Ирана в Россию через Каспийское море. Конкретно речь идет о судах Vafa и Vafa-1, также попавших под санкции США.

Среди судов в собственности фирмы Sea River Service Limited Liability Company ограничения были наложены на «Омский-103», «Омский-119» и «Закамск». По информации властей США, судно «Омский-103», кроме прочего, перевозило боеприпасы из Ирана в Россию по Каспийскому морю в феврале 2024 года. В связи с наложенными санкциями вся собственность вышеназванных компаний в США или во владении граждан США была заморожена. О ней следует сообщить в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), указывает Госдеп. Между тем, согласно информации, обнародованной OFAC 10 сентября, в санкционный список были добавлены следующие российские суда: «Борис Кустодиев», «Композитор Рахманинов», «Омский-103», «Омский-119», «Порт Оля – 3», «Порт Оля – 4», Vafa, Vafa-1, «Закамск». Кроме того, под санкции попали российская судоходная компания «Трансморфлот» и генеральный директор компании «Морской торговый порт Оля» Джамалдин Пашаев. В тот же день, 10 сентября, Великобритания объявила о санкциях в отношении российских судов «Скиф-V», «Омский-103», «Муса Джалиль», «Балтийский» и «Бегей». Как приводится на сайте правительства Соединенного Королевства, эти суда причастны к перевозкам военных товаров из Ирана в Россию. Теперь этим судам будет запрещено заходить в британские порты. «Иран является одним из ключевых военных сторонников России и с августа 2022 года передал России сотни беспилотников для использования в агрессивной войне в Украине», - указано в пресс-релизе правительства Великобритании.