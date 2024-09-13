Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!

Оружие, поставляемое Украине от Швеции и Финляндии, не имеет ограничений в территории применения, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Финляндии и Швеции Элины Валтонен и Марии Мальмер Стенергард. Об этом сообщает финский телеканал MTV.

"Единственное ограничение заключается в том, чтобы оружие применялось в рамках международного права", - приводит цитату Валтонен Yle.