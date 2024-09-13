Аресты в Тунисе из-за флага Турции

Поднятие флага Турции вместо государственного флага страны над штаб-квартирой Национальной железнодорожной компании в Тунисе привело к арестам.

По сообщению государственного телеканала Туниса, 4 человека были задержаны в штаб-квартире Национальной железнодорожной компании за то, что они по ошибке подняли флаг Турции вместо флага Туниса.

Национальная железнодорожная компания - подразделение Минтранспорта Туниса, принесла публичные извинения и быстро приспустила флаг Турции, который недолго развевался над ее зданием.