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Аресты в Тунисе из-за флага Турции

19:23 2019

Поднятие флага Турции вместо государственного флага страны над штаб-квартирой Национальной железнодорожной компании в Тунисе привело к арестам.

По сообщению государственного телеканала Туниса, 4 человека были задержаны в штаб-квартире Национальной железнодорожной компании за то, что они по ошибке подняли флаг Турции вместо флага Туниса.

Национальная железнодорожная компания - подразделение Минтранспорта Туниса, принесла публичные извинения и быстро приспустила флаг Турции, который недолго развевался над ее зданием.

Турецкий флаг

А в это время Тунис готовится к президентским выборам 6 октября.

Флаги Туниса и Турции – похожие, из красно-белого полотна, украшаются полумесяцем и звездой. На флаге Туниса звезда и полумесяц находятся в белом круге, а на флаге Турции звезда и полумесяц – в белом.

Флаг Туниса был создан в 1835 году, когда он еще был частью Османской империи. С другой стороны, символы звезды и полумесяца, которые долгое время использовали турки, связаны с тюркизмом и исламом. Нынешний турецкий флаг был принят Османской империей в 1844 году и начал использоваться в качестве флага Турции в 1936 году.

Флаг Туниса
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