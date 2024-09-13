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Новость дня
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Путин развернул антикоррупционную борьбу

19:31 1641

В России продолжаются аресты действующих и бывших высокопоставленных чиновников, замешанных в системной коррупции.

Тверской суд Москвы отправил под арест и ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Московской области Андрея Лубского за посредничество в получении взятки бывшим первым зампредом правительства Подмосковья Ильей Бронштейном, сообщает РБК.

Арестован и сам Бронштейн, о чем РБК сообщили два источника, знакомых с материалами дела.

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