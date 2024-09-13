Российским чиновникам запрещают Telegram и WhatsApp. Все переходят на eXpress

Сотрудникам правительства Санкт-Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, предложив вместо них российскую платформу eXpress, сообщили «РИА Новости» в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

«В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы», — сказал собеседник агентства.

Накануне «Фонтанка» писала, что комитет по информатизации и связи разослал местным руководителям письмо, запрещающее использование иностранных мессенджеров для обмена служебной информацией. Это решение принято для предотвращения утечек, уничтожения или изменения информации ограниченного доступа, а также для исключения предпосылок к таким инцидентам. Письмо датировано 4 сентября.

eXpress — платформа, которая объединяет корпоративный мессенджер, почтовый клиент и приложение для видеоконференций. Разработала платформу компания «Анлимитед Продакшен».