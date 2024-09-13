Россия производит еще одно страшное оружие

Россия начала производство нового ударного БПЛА большой дальности "Гарпия-А1" с китайским двигателем. Об этом со ссылкой на источники в европейской разведке и на соответствующие документы сообщает Reuters.

В агентстве пишут, что на предприятии "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") с июля 2023-го по июль 2024 года изготовили более 2,5 тысячи БПЛА "Гарпия".