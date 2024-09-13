Россия производит еще одно страшное оружие
Россия начала производство нового ударного БПЛА большой дальности "Гарпия-А1" с китайским двигателем. Об этом со ссылкой на источники в европейской разведке и на соответствующие документы сообщает Reuters.
В агентстве пишут, что на предприятии "Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей") с июля 2023-го по июль 2024 года изготовили более 2,5 тысячи БПЛА "Гарпия".
Сообщается, что он очень похож на дроны типа "Шахед", но имеет несколько отличительных особенностей. Одна из них - двигатель Limbach L-550 E. Его разработали немцы, однако сейчас производством двигателя занимается, в частности, китайская компания Xiamen Limbach.
Новый БПЛА имеет взлетный вес менее 300 кг, а его максимальная дальность составляет 1500 км. По данным источников, "Гарпия" была развернута против военных и гражданских объектов на территории Украины.