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ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?

19:55 2477

Как уже сообщал haqqin.az, самая ожесточенная борьба за голоса избирателей на прошедших 1 сентября парламентских выборах в Азербайджане произошла в Нефтчалинском избирательном округе.

В схватке за депутатский мандат столкнулись два кандидата: фаворит гонки, гражданский активист Вафа Наги и жена бывшего депутата Милли Меджлиса Танзила Рустамханлы. Жена депутата была вооружена админресурсом, о чем красноречиво свидетельствовали видеосъемки, тиражируемые в соцсетях.

Жена, которая пошла по стопам мужа

В итоге из урны вышла победительницей Танзила Рустамханлы. С чем не согласилась Вафа Наги, которая обратилась с жалобой в ЦИК по поводу массовых нарушений на избирательных участках.

В.Наги требовала отмены результатов голосования на 23 избирательных участках.

Однако, на основании представленных материалов были отменены результаты лишь в 6 участках.

"Обращение кандидата от Нефтчалинского избирательного округа № 70 Вафы Нагиевой было частично удовлетворено со стороны ЦИК, а результаты голосования на указанных участках признаны недействительными", - говорится в сообщении ЦИК.

Как отмена результатов отразится на "победе Рустамханлы", в сообщении ЦИК не указывается...

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