USD 1.7000
EUR 1.8843
RUB 0.0191
Подписаться на уведомления
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
Новость дня
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев

США больше не верят в победу Украины

20:04 2955

В Минобороны США заявили, что ни один вид западных вооружений не позволит Киеву одержать победу в конфликте.

В Минобороны США считают, что ни один отдельный вид западных вооружений не станет для Киева панацеей, которая позволила бы ему победить в конфликте. Заявления прозвучали в Пентагоне на очередном брифинге для прессы.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона: «Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны США Ллойда Остина на авиабазе Рамштайн на прошлой неделе, когда он подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть».

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

По словам Райдера, в Вашингтоне считают, что Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах.

Напомним, на прошлой неделе глава Минобороны США Ллойд Остин объяснял журналистам, почему Вашингтон отказывается предоставить Киеву более дальнобойное вооружение, чем ракеты ATACMS. По словам Остина, Киеву не следует уповать на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя. Глава Пентагона также заявил, что у Украины «есть собственные разработки с большим радиусом действия», и они могут бить по целям, находящимся далеко за пределами зоны поражения получаемых Киевом от Вашингтона и Лондона американских баллистических ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.

Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
20:58 1858
В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна
В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна
20:34 1199
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
19:05 4086
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13:47 4081
ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?
ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?
19:55 2480
Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!
Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!
19:15 2275
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
16:35 15780
Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти
Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти
12:24 9228
Азербайджанский депутат о борьбе с кириллицей в тюркском мире
Азербайджанский депутат о борьбе с кириллицей в тюркском мире
18:51 2788
Эрдоган просит американские компании вернуться в Турцию
Эрдоган просит американские компании вернуться в Турцию
18:29 2670
«Свободные потребители» бьют тревогу: в Баку массово завезли поддельные запчасти!
«Свободные потребители» бьют тревогу: в Баку массово завезли поддельные запчасти!
16:31 4487

ЭТО ВАЖНО

Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
20:58 1858
В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна
В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна
20:34 1199
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев
США и Великобритания наложили санкции на суда, перевозящие оружие по Каспию. В списке и Джамалдин Пашаев главное на этот час
19:05 4086
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
Новая тактика Ирана: «Воры в законе» и «Ангелы ада» против оппозиционеров
13:47 4081
ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?
ЦИК взял под сомнение «победу Танзили Рустамханлы»?
19:55 2480
Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!
Швеция и Финляндия дали добро: бить прямо по России!
19:15 2275
Украина прорвала российскую границу
Украина прорвала российскую границу обновлено 16:35
16:35 15780
Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти
Странное требование Запада: в Баку все должны отказаться от нефти
12:24 9228
Азербайджанский депутат о борьбе с кириллицей в тюркском мире
Азербайджанский депутат о борьбе с кириллицей в тюркском мире
18:51 2788
Эрдоган просит американские компании вернуться в Турцию
Эрдоган просит американские компании вернуться в Турцию
18:29 2670
«Свободные потребители» бьют тревогу: в Баку массово завезли поддельные запчасти!
«Свободные потребители» бьют тревогу: в Баку массово завезли поддельные запчасти!
16:31 4487
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться