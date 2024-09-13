США больше не верят в победу Украины
В Минобороны США заявили, что ни один вид западных вооружений не позволит Киеву одержать победу в конфликте.
В Минобороны США считают, что ни один отдельный вид западных вооружений не станет для Киева панацеей, которая позволила бы ему победить в конфликте. Заявления прозвучали в Пентагоне на очередном брифинге для прессы.
Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона: «Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны США Ллойда Остина на авиабазе Рамштайн на прошлой неделе, когда он подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть».
По словам Райдера, в Вашингтоне считают, что Украина должна применять американские вооружения таким образом, чтобы заручиться наиболее выгодной позицией на возможных будущих переговорах.
Напомним, на прошлой неделе глава Минобороны США Ллойд Остин объяснял журналистам, почему Вашингтон отказывается предоставить Киеву более дальнобойное вооружение, чем ракеты ATACMS. По словам Остина, Киеву не следует уповать на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя. Глава Пентагона также заявил, что у Украины «есть собственные разработки с большим радиусом действия», и они могут бить по целям, находящимся далеко за пределами зоны поражения получаемых Киевом от Вашингтона и Лондона американских баллистических ракет ATACMS и британских крылатых ракет Storm Shadow.