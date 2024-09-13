США больше не верят в победу Украины

В Минобороны США заявили, что ни один вид западных вооружений не позволит Киеву одержать победу в конфликте.

В Минобороны США считают, что ни один отдельный вид западных вооружений не станет для Киева панацеей, которая позволила бы ему победить в конфликте. Заявления прозвучали в Пентагоне на очередном брифинге для прессы.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона: «Я хотел бы обратить внимание на комментарии министра обороны США Ллойда Остина на авиабазе Рамштайн на прошлой неделе, когда он подчеркнул, что нет какого-то одного вида оружия, нет панацеи, которая позволит Украине преуспеть».