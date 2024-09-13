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Угрозы Путина. Вашингтон воспринял серьезно

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США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Об этом заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я не говорил, что мы не воспринимаем серьезно угрозы президента России Владимира Путина. Мы воспринимаем их серьезно", - заявил Кирби в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что Вашингтон при принятии решений руководствуется "своими расчетами".

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