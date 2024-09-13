И Самир Шарифов в Москве

Антон Силуанов и Шарифов провели первое заседание российско-азербайджанского финансового диалога. Стороны отметили, что между финансовыми ведомствами двух стран ведется сотрудничество по отдельным вопросам бюджетной политики и аудиторской деятельности.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов и министр финансов Азербайджана Самир Шарифов обменялись оценками макроэкономической ситуации и новых вызовов, а также обсудили минимизацию экономических рисков . Об этом сообщает российский Минфин.

"Россия и Азербайджан координируют взаимодействие на многосторонних площадках, таких как ООН и СНГ, а также в международных финансовых институтах. Участники финансового диалога обменялись оценками макроэкономической ситуации и новых вызовов, обсудили практики минимизации экономических рисков", отмечается в сообщении.

В ходе заседания определены перспективные треки для наращивания сотрудничества, такие как анализ и прогнозирование доходности бюджетной системы, управление госдолгом, а также налоговая политика, добавили в Минфине РФ.

"По итогам финансового диалога министры Антон Силуанов и Самир Шарифов договорились перейти к реализации практических шагов по инициативам, отвечающим интересам двух стран и провести технические консультации на уровне экспертов", указывается в сообщении.