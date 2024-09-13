В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна

Кассационный антикоррупционный суд Армении отменил решение судьи Анны Данибекян о прекращении уголовного дела в отношении экс-президента Армении, «лидера русской партии» Роберта Кочаряна, а также других пророссийских политиков и военных - бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна.

Об этом news.am сообщили в пресс-службе Кассационного суда Армении.

Дело направлено в Антикоррупционный суд на новое расследование.