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В Армении возобновили дело против Роберта Кочаряна

20:34 1204

Кассационный антикоррупционный суд Армении отменил решение судьи Анны Данибекян о прекращении уголовного дела в отношении экс-президента Армении, «лидера русской партии» Роберта Кочаряна, а также других пророссийских политиков и военных - бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворгяна.

Об этом news.am сообщили в пресс-службе Кассационного суда Армении.

Дело направлено в Антикоррупционный суд на новое расследование.

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