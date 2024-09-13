Американский телеканал CNN анонсировал, что власти США вскоре обвинят телеканал RT в связях с российской разведкой.

"Госдепартамент опубликует рассекреченные данные американской разведки, свидетельствующие о том, что RT полностью интегрирован в операции российской разведки по всему миру и начнет дипломатическую кампанию по предоставлению странам информации о рисках, связанных с деятельностью RT", - заявил CNN, ссылаясь на источник в лице старшего чиновника администрации президента США Джо Байдена.