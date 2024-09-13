Международный форум «Борьба с изменением климата в глобальной повестке высшего образования» в Баку

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Сумгаитский государственный университет провели форум, организованный Государственным агентством по науке и высшему образованию, рассказали в Министерстве науки и образования.

11-12 сентября в рамках сотрудничества Министерства науки и образования и международного рейтингового агентства Times Higher Education прошел международный форум «Борьба с изменением климата в глобальной повестке высшего образования».

Цель форума – повысить роль высших учебных заведений в поддержке 13-й Цели устойчивого развития ООН, способствовать совместному сотрудничеству вузов и других заинтересованных сторон для решения климатического кризиса, а также обменяться идеями о важности борьбы с изменением климата в научных исследованиях.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступивший на форуме, подчеркнул важность проведения международного форума и повышения конкурентоспособности вузов в рамках подготовки к COP29.

Замминистра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов рассказал об энергетической безопасности и деятельности Азербайджана в период перехода к зеленой энергетике, шагах, которые необходимо предпринять против глобального климатического кризиса, а также о важности активного участия научных кругов в вопросах, связанных с изменением климата, на COP29.

В своем выступлении генеральный директор по глобальным вопросам международного рейтингового агентства Times Higher Education Фил Бати рассказал о важности участия и успехе вузов Азербайджана в рейтинге THE Impact, активно применяя стратегии в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.