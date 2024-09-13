Международный форум «Борьба с изменением климата в глобальной повестке высшего образования» в Баку
11-12 сентября в рамках сотрудничества Министерства науки и образования и международного рейтингового агентства Times Higher Education прошел международный форум «Борьба с изменением климата в глобальной повестке высшего образования».
Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Сумгаитский государственный университет провели форум, организованный Государственным агентством по науке и высшему образованию, рассказали в Министерстве науки и образования.
Цель форума – повысить роль высших учебных заведений в поддержке 13-й Цели устойчивого развития ООН, способствовать совместному сотрудничеству вузов и других заинтересованных сторон для решения климатического кризиса, а также обменяться идеями о важности борьбы с изменением климата в научных исследованиях.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступивший на форуме, подчеркнул важность проведения международного форума и повышения конкурентоспособности вузов в рамках подготовки к COP29.
Замминистра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов рассказал об энергетической безопасности и деятельности Азербайджана в период перехода к зеленой энергетике, шагах, которые необходимо предпринять против глобального климатического кризиса, а также о важности активного участия научных кругов в вопросах, связанных с изменением климата, на COP29.
В своем выступлении генеральный директор по глобальным вопросам международного рейтингового агентства Times Higher Education Фил Бати рассказал о важности участия и успехе вузов Азербайджана в рейтинге THE Impact, активно применяя стратегии в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.
Директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, принявшая участие в панельной дискуссии по теме «Контекст страны: трудности и возможности в направлении осведомленности о климате в постнефтяных странах», отметила, что для того, чтобы добиться успеха в рассматриваемой области, необходимо повышать осведомленность, начиная с начального уровня образования, обучать академический персонал и студентов в вузах.
В форуме, который продолжился панельными дискуссиями, приняли участие высокопоставленный защитник климата COP29 Нигяр Арпадараи, директор по климатическому образованию Кембриджского университета Кристин Озден, профессор Национального университета Сингапура Сирам Рамакришна, представитель Уорикского университета Герет Роберт, другие высокопоставленные гости. Всего в форуме приняли участие более 200 представителей из 26 стран мира.