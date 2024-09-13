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Главный переговорщик Анкары с Арменией прибыл в Баку

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Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял находящегося в Баку с визитом спецпредставителя по нормализации отношений между Турцией и Арменией посла Сердара Кылыча.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались положение дел на переговорах Азербайджана с Арменией, постконфликтная ситуация в регионе, переговоры между специальными представителями по нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также вопросы региональной и международной безопасности.

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