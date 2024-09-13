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Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию

20:58 1877

Новоизбранный депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы принял участие в итоговой сессии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Отметим, что П.Бюльбюльоглы все еще исполняет обязанности посла Азербайджана в России.

Он предложил расширить Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

"Может, пересмотреть функции этого фонда, расширить его, присоединить другие страны - не только СНГ, сейчас мир гораздо шире", - отметил посол.

Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию
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