Депутат Полад Бюльбюльоглы опять уехал в Россию

Новоизбранный депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглы принял участие в итоговой сессии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Отметим, что П.Бюльбюльоглы все еще исполняет обязанности посла Азербайджана в России.

Он предложил расширить Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

"Может, пересмотреть функции этого фонда, расширить его, присоединить другие страны - не только СНГ, сейчас мир гораздо шире", - отметил посол.