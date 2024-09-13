Индия вернула своих обманутых солдат из России
Из российской армии уволили 45 граждан Индии, которых обманом заставили подписать контракт с Минобороны РФ и отправили на войну в Украине. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление МИД Индии.
Еще 50 индийцев продолжают находиться на фронте. Внешнеполитическое ведомство сейчас прилагает все усилия «по их спасению и освобождению».
В июле Владимир Путин пообещал, что Россия уволит из армии всех завербованных на войну в Украине граждан Индии. Это произошло после соответствующего требования со стороны индийского премьера Нарендры Моди, которое он озвучил в ходе своего визита в Москву.
В индийском МИДе отмечали, что граждане страны обманом попали в российскую армию. По данным дипломатов, действовавшие на территории Индии вербовщики предлагали индийцам «высокооплачиваемую работу в России» или помощь с поступлением в российские вузы, однако по прибытии в РФ у них отбирали паспорта, заставляли подписать контракт, а после — отправляли на войну.
В начале марта Центральное бюро расследований (CBI) Индии сообщило, что только за один месяц в российскую армию обманным путем было завербовано около 35 индийских граждан. Всего же их на тот момент насчитывалось более ста. При этом часть из них были убиты, а некоторые получили тяжелые ранения.
В мае правоохранители Индии накрыли преступную сеть, занимавшуюся вербовкой местных жителей для отправки на войну в Украину. По данным следствия, злоумышленники действовали через соцсети и местных рекрутеров в нескольких штатах.