Индия вернула своих обманутых солдат из России

Из российской армии уволили 45 граждан Индии, которых обманом заставили подписать контракт с Минобороны РФ и отправили на войну в Украине. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление МИД Индии.

Еще 50 индийцев продолжают находиться на фронте. Внешнеполитическое ведомство сейчас прилагает все усилия «по их спасению и освобождению».

В июле Владимир Путин пообещал, что Россия уволит из армии всех завербованных на войну в Украине граждан Индии. Это произошло после соответствующего требования со стороны индийского премьера Нарендры Моди, которое он озвучил в ходе своего визита в Москву.