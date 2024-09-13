Украина как большой американский шанс, Америка как единственный шанс Украины

Один из самых драматичных сюжетов российско-украинской войны – это взаимоотношения Украины и США. И сейчас, в преддверии президентских выборов, драматизм заметно усилился. Если не заходить очень далеко, но и не упираться в 24 февраля 2022 года, следует напомнить, как Америка умыла руки в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс, перепоручив заниматься этим кризисом своим европейским партнерам, Германии и Франции. Это привело к тупику «нормандского формата», под прикрытием которого шла подготовка к полномасштабному вторжению.

Можно спорить, отложила ли пандемия COVID-19 решение Путина на пару лет или, наоборот, в бункерном уединении идея махом решить украинский вопрос вызрела у него окончательно. Но и стремление Обамы всячески избежать обострения, отсутствие по-настоящему жестких санкций за Крым, Донбасс и сбитый MH-17, и нескрываемое восхищение Трампа российским лидером, и жалкий вид американской армии, бегущей из Кабула при Байдене, – все это лишь укрепляло уверенность Путина, что авантюра с походом на Киев пройдет на "ура", и феноменальное достижение несравнимо превзойдет мелкие неприятности, которые способен организовать Кремлю Вашингтон. Демонстративное пренебрежение, с каким разговаривали даже мелкие дипломатические сошки в 2021 году и начале 2022 года с Соединенными Штатами, озабоченными признаками подготовки к массированному вторжению в Украину, ярко иллюстрирует отношение России к возможностям США воспрепятствовать ее агрессивным планам. Эвакуация американского посольства из Киева перед началом войны и предложение Зеленскому сделать то же самое после ее начала, вместо действенных мер поддержки, также служили подтверждением Путину, что он оказался прав в своей оценке бойцовских качеств главного стратегического противника. Лишь после того, как стало ясно, что Украина будет драться, и драться, с учетом разницы потенциалов, впечатляюще эффективно, понемногу стала раскачиваться помощь, постоянно при этом упираясь в умозрительные красные линии: то, что из опасения эскалации нельзя поставлять сегодня, завтра или послезавтра оказывалось можно, при том, что на фронте оно требовалось позавчера. Объемы и ритмичность поставок тоже не поражали и не поражают воображение. От многомесячной задержки с конца прошлого года по апрель этого ВСУ не могут отойти до сих пор, а США ее все еще не компенсировали, что самым тяжелым образом сказывается как на военном, так и на гуманитарном положении Украины, которую терзают ракеты, дроны и КАБы.

Эта осторожность, неотличимая от нерешительности, и необязательность на грани уклонения от взятых обязательств укрепили какую-то часть украинцев в убежденности, что при Трампе, попади тот снова в Белый дом, может быть гораздо лучше. Да, он парень непредсказуемый, но непредсказуемость содержит в том числе и вариант жесткой отповеди русским, на которую оказался неспособен Байден. Но по мере приближения дня выборов и прояснения позиций сторон иллюзии начинают развеиваться. Дональд Трамп на дебатах с Камалой Харрис избежал ответа на прямой вопрос, выступает ли он за победу Украины над Россией и какого-то лешего пообещал посадить за стол переговоров Зеленского и Путина. Он вообще не видит ничего плохого в том, чтобы разговаривать с Путиным, и считает слабостью Байдена то, что тот этого не делает. Напарник Трампа по гонке Джей Ди Вэнс, заявлявший ранее, что ему плевать на Украину, рассказывает, что люди, убедившие себя в том, что война Украины с Россией является войной добра со злом, – оторванные от реальности идиоты со сказочным образом мышления. А завершение войны видит вполне в путинском духе: зафиксировать нынешнюю линию соприкосновения, запретить Украине вступление в НАТО и другие международные союзы, силком прописав нейтралитет, а ее восстановлением пускай занимается Европа.