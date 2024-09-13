Персональные санкции против журналиста Дмитрия Киселева

Минфин США заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.

Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Минфин также выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября 2024 года.