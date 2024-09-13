Персональные санкции против журналиста Дмитрия Киселева
13 сентября 2024, 22:28 1831
Минфин США заявил, что ввел санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева.
Соответствующее уведомление было опубликовано на официальном сайте ведомства.
Минфин также выпустил генеральную лицензию, предписав завершить финансовые операции с медиагруппой "Россия сегодня" до 13 ноября 2024 года.
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