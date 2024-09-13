Маск ломает голову: как спасти человечество от вымирания?

Многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители позволят спасти человечество от вымирания, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск в социальной сети X.

"Starship сделает жизнь многопланетной и убережет ее от вымирания на Земле при условии, что их не подавит бюрократия", — написал он.

По словам предпринимателя, государственное регулирование в США с каждым годом становится все более удушающим.

"Если это продолжится, все крупные проекты в США станут незаконными", — предупредил бизнесмен.

В среду Маск заявил, что американцам никогда не достичь Марса в случае победы вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в ноябре. В отличие от Харрис, отметил он, экс-президент и кандидат от республиканцев на выборах Дональд Трамп поддерживает создание правительственной комиссии по эффективности, которая "позволит совершать великие дела".