Российские истребители летели без плана. Германия подняла самолеты

Истребители ВВС ФРГ Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, были подняты в небо над Балтикой из-за российских военных самолетов.

Об этом говорится в сообщении ВВС Германии, опубликованном в X (ранее Twitter).

"Сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге с авиабазы Лааге и с аэродрома Лиелварде в Латвии из-за российских самолетов, которые летели без плана полета и сигнала транспондера", - утверждали в ВВС ФРГ. При этом уточняется, что немецкие истребители сопроводили в небе над Балтикой самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС России.