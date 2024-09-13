Премьер-министр Канады: Один выход – бить по России!

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для предотвращения российских ударов по гражданским объектам.

Он подчеркнул, что Канада "полностью поддерживает Украину" в этом вопросе, несмотря на угрозы Москвы о втягивании НАТО в конфликт, сообщает The Canadian Press.

Трюдо считает, что Украина должна победить в борьбе с российским вторжением, иначе это поощрит другие крупные страны попытаться "поглотить" своих соседей.