Лидеры ХАМАС у главы турецкой разведки

Как сообщает Анадолу, согласно информации, полученной из источников в органах безопасности, во время встречи директора MİT Калына с лидерами политического бюро ХАМАС в столице обсуждались вопросы о переговорах по прекращению огня между Израилем и Палестиной и обмен заключенными.

Глава турецкой разведки (MİT) Ибрагим Калын обсудил последние события в израильско-палестинских переговорах о прекращении огня с лидерами политбюро ХАМАС в Анкаре.

На встрече обсуждались конкретные шаги, которые могут быть предприняты для обеспечения постоянного прекращения огня в Газе, где происходит гуманитарная трагедия, и доставки большего количества гуманитарной помощи в регион. Во время переговоров подчеркивалось конструктивное и позитивное отношение ХАМАС к переговорному процессу, отмечено, что введение Израилем новых условий в согласованный текст предложения, который поддерживается резолюциями Совета Безопасности ООН (СБ ООН), затрудняет процесс прекращения огня.

В ходе встречи также была выражена обеспокоенность по поводу продолжающихся израильских атак, приводящих к массовым убийствам.

С самого начала процесса Национальная разведывательная организация Турции для обеспечения прекращения огня поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами.

MİT играет важную роль в этом процессе и ведет интенсивную дипломатическую работу со всеми сторонами, особенно с высшим руководством ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.